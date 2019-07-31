Москва, 31 июля, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Военно-морской флот России (ВМФ) самый сильный в мире, в этом уверены 67% граждан РФ. На втором месте — флот США (40%), на третьем — Китая (15%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Mil.ru Корабли военно-морского флота (ВМФ) России

По мнению 89%, ВМФ РФ способен защитить морские границы страны в случае угрозы нападения (в 2005-м — 70%). Лишь 6% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Служба в ВМФ является престижной, считают 85% опрошенных. Хотели бы видеть своих детей или внуков офицерами ВМФ 56% граждан РФ.

Опрос проведен 26 июля 2019 года. В опросе приняли участие граждане РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля 2019 года российский Военно-Морской Флот отметил свою 323-ю годовщину со дня создания.

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