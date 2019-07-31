Военные из США и Индонезии завершили учения в сфере кибербезопасности — СМИ
Джакарта, 31 июля, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Военнослужащие США и Индонезии завершили учения в области кибербезопасности и обмена информационными системами и технологиями (ISTX), сообщает Sindonews.
Учения проходили в столице Индонезии Джакарте и были организованы благодаря программе партнерства штата Гавайи (США).
«ISTX — это одна из последних инициатив, цель которой — поделиться передовым опытом, помочь разработать доктрину кибербезопасности и улучшить защиту информации от вредоносных вирусов и вторжений», — заявил капитан Марко Хартанто, глава государственной программы партнерства штата Гавайи.
Издание отмечает, что в этом году учения перешли от теории к практике. Основной темой стала криминалистическая экспертиза и «охота на угрозы кибербезопасности».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии объявили о создании в структуре вооруженных сил страны нового элитного подразделения под названием «Коопссус» для командования спецоперациями.
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