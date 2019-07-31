Герат, Афганистан, 31 июля, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Число жертв террористического акта на шоссе Кандагар-Герат в Афганистане возросло до 34 человек. Об этом 31 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Employee of the U.S. State Department Герат. Афганистан

Пассажирский автобус, перемещавшийся по трассе в провинции Герат близ иранской границы, подорвался на фугасе, помимо погибших пострадали еще 17 человек, сейчас они находятся на лечении.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка, однако правоохранительные органы региона подозревают в совершении теракта талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).