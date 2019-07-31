Екатеринбург, 31 июля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Городская дума Екатеринбурга задействовала протесты против строительства храма Святой Екатерины в своих целях. Об этом заявил политолог Андрей Русаков центру «Рейтинг».

Evgeny Murashov Екатеринбургская городская Дума

По мнению эксперта, депутаты использовали протестные волнения, чтобы расширить своё влияние в городе. Слоганы «мы здесь главные» и «мы принимаем главу на работу» стали ключевыми для характеристики отношений между думой и мэрией.

По мнению Русакова, изменившееся положение гордумы — это «новая традиция». Ранее горожане и знать не знали, что есть местные депутаты, которые могут принимать значимые решения, считает политолог.

Напомним, 31 июля глава Екатеринбурга Александр Высокинский занял 28-ю строчку в национальном рейтинге мэров. По сравнению с показателями на конец мая 2019 года градоначальник упал на три пункта.