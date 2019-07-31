Калуга, 31 июля, 2019, 10:18 — ИА Регнум. 268 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 72 ребёнка, обратились за помощью в медицинские организации Калужской области за последнюю неделю, сообщили 31 июля корреспонденту ИА REGNUM в управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

40.rospotrebnadzor.ru Клещ

Лабораторно было исследовано 284 экземпляра клещей, снятых с людей, у 52 экземпляров был выявлен клещевой иксодовый боррелиоз — опасное заболевание для человека. В основном укусы клещами происходят по причине несоблюдения элементарных требований лицами, работающими на дачных участках, посещающими леса, совершающими загородные прогулки, отмечают специалисты.

В 2018 году в больницы Калужской области по поводу укусов клещей обратились 2 тыс. 696 человек, тогда как годом ранее — всего 1688, то есть число пострадавших увеличилось на 60%. Заболели иксодовым боррелиозом в 2018 году 124 человека, а в 2017 году — лишь 52.