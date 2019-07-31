Оттава, 31 июля, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Опубликован трейлер предстоящего фильма ужасов «Маяк», главные роли в котором исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем дефо. Видело было выложено 30 июля на YouTube-канале кинокомпании A24.

Цитата из к/ф «Маяк» реж Роберт Эггерс. 2019. Канада, США Смотрители маяка

Картина выполнена в черно-белом формате, а также в формате 4:3. Снял её режиссер Роберт Эггерс, в 2015 году выпустивший хоррор «Ведьма». На известном сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 98%.

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Сюжет рассказывает о жизни двух смотрителей маяка, сталкивающихся с одиночеством и со своими худшими страхами. Премьера картины состоялась 19 мая 2019 года на Каннском кинофестивале.