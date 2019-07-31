Санкт-Петербург, 31 июля, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Последний день июля станет в Петербурге самым холодные днем месяца в результате вторжения арктических холодных масс.

Матюх Вера Федоровна. Ленинград. Дождь. 1961

«Стараниями циклона наступившая среда станет самым холодным днем уходящего июля», — сообщил 31 июля ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, температура воздуха в Петербурге днем будет в районе 13−15 градусов выше нуля. По данным петербургского Гидрометцентра, в 10:15 мск температура составляет +10,3 градуса.

Как добавил Михаил Леус, 31 июля в Петербурге местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный 5−10 м/с, порывистый.