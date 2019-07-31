Чебоксары, 31 июля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. В Чувашии более 85 тысячам пенсионерам, работавшим в 2018 году, пересчитаны размеры страховых пенсий. Максимальный рост составил 261,7 рублей, сообщили ИА REGNUM в отделении ПФР по республике.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Перерастёт пенсий произведён на основе страховых взносов по итогам 2018 года, ранее не учтенных при назначении или предыдущем перерасчете пенсии. В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля. Максимальное увеличение — 261,72 рубля (или три пенсионных балла в 2019 году).

В отделении ПФР поясняют, что размер пенсионной прибавки при перерасчёте является индивидуальным и зависит от зарплаты работающего пенсионера в 2018 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и количества пенсионных баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом по состоянию на начало сентября средний размер страховой пенсии по старости составлял в Чувашии 12 961,79 рублей, социальной пенсии — 7,7 тыс. рублей, социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы — 12,1 тыс. рублей. Отмечалось, что число пенсионеров в Чувашии превысило 371 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что по итогам исследования Минздрава России Чувашия попала в число регионов, где люди пенсионного возраста не могут похвастаться отличным самочувствием.