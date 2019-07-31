Нальчик, 31 июля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Последний день июля принесет на Северный Кавказ резкие изменения в погоде. Первыми ощутят на себе похолодание жители Кабардино-Балкарии. Здесь с 31 июля по второе августа начнутся дожди с грозами и градом, которые значительно остудят воздух.

Алексей Саврасов. Гроза. 1856

Похолодает 31 июля и в Северной Осетии. Здесь объявлено штормовое предупреждение. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, штормовое предупреждение сохранится до 2 августа. В республике ожидаются сильные дожди с грозами и градом, которые могут вызвать подъем уровня воды в реках местами до неблагоприятных отметок, а также сход селей малого объема в горах. Все эти стихийные явления будут сопровождаться усилением ветра до 23 м/с.

На Ставрополье изменения погоды начнутся 1 августа, в Ингушетии, Чечне и Дагестане — днем позже. В этих регионах также ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер до 20 метров в секунду.

Стоит отметить, что единственным субъектом СКФО, который пока остался вне неблагоприятных прогнозов синоптиков, является Карачаево-Черкесия. В республике, несмотря на не очень жаркую погоду для конца июля — начала августа — около 24−28 градусов, прогнозируют лишь кратковременные дожди и усиление ветра до 13 метров в секунду.