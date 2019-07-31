Санкт-Петербург, 31 июля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В клещевом сезоне 2019 года в Ленинградской области количество обращений граждан к медикам по поводу присасываний клещей возросло на 29,9% по сравнению со средним многолетним уровнем. Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Клещ

Число пострадавших от клещей в Ленобласти в этом году уже достигло 6811 человек. В том числе пострадали 1340 детей, что выше среднего многолетнего показателя на 19%.

Самая высокая активность клещей отмечена в Тихвинском, Киришском, Всеволожском, Бокситогорском, Подпорожском, Волховском, Гатчинском, Кировском, Лужском, Тосненском и Кингисеппском районах региона.

Больше всего случаев присасывания клещей отмечено на территориях лесных массивов (33,5%) и садоводств (21,5%), а также на кладбищах. Еще порядка 8,55% обратившихся к областным медикам граждан подверглись нападению клещей на территории других субъектов РФ.

«Вся территория Ленинградской области является эндемичной по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом», — напомнили в надзорном ведомстве.

В 2019 году в Ленобласти зафиксировано уже 14 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе один случай у ребенка, а также 27 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Соответствующие цифры в 2018 году на тот же период были ниже — 9 и 20 случаев заболеваний соответственно.

«В 2019 году с нарастающим итогом проведены исследования 4798 клещей, снятых с пострадавших. Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита составила 0,18%, боррелиозом — 28,3%, эрлихиозом — 8,7% и анаплазмозом — 0,05%», — добавили в управлении Роспотребнадзора по Ленобласти.