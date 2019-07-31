Москва, 31 июля, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Американская валюта в настоящее время является самой ликвидной в мире, что тормозит переход на национальные валюты в торговых расчетах, однако этот процесс постепенно идет, об этом РБК сообщил глава департамента министерства финансов РФ по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По его словам, подключение к долларовой банковской системе дает возможность торговать практически со всем миром, поскольку почти во всех странах есть развитая система корреспондентских счетов в долларах.

Вместе с тем Россия, страны Евросоюза, Китай и другие государства поддерживают более широкое использование национальных валют, но правительства должны взять на себя координирующую роль, так как у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара, отметил он.

«Россия не может в одиночку перейти на расчеты в нацвалютах, это должно быть поддержано странами-партнерами», — подчеркнул Тимофеев.

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Напомним, ранее сообщалось, что в начале июня министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах. Расчеты между российской и китайской сторонами будут вестись через банк ВТБ и Торговый банк Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, среди некоторых стран мира возникла тенденция максимально отойти от зависимости доллара, поскольку США используют доступ к долларовой платежной системе в качестве оружия, чтобы наказать страны и отдельных лиц за нарушение американских законов, даже за пределами Соединенных Штатов.

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