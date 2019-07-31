Калуга, 31 июля, 2019, 09:55 — ИА Регнум. 18 организациям Калужского региона, которые активно реализуют корпоративные программы повышения конкурентоспособности, предоставят льготы по кредитам, в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом 31 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Для увеличения объема экспорта промышленной продукции государственная поддержка отобранных предприятий будет осуществлена по направлениям: инвестиционные кредиты на создание экспорт ориентированного производства в России и за рубежом, постэкспортное финансирование и международный факторинг, аккредитивы, кредиты иностранным покупателям и банкам иностранных покупателей.

Напомним, в 2018 году рост объема экспорта предприятий Калужской области составил 11%.