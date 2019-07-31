Вашингтон, 31 июля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Сообщения, публикуемые в социальной сети Twitter, являются для президента США Дональда Трампа единственной формой защиты от нападок со стороны американских средств массовой информации. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу C-Span.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Американский лидер пояснил, что никакой надобности в сообщениях в Twitter у него не было бы, если бы СМИ «честно освещали» его деятельность на посту главы государства.

«Это моя единственная форма защиты», — подчеркнул Трамп.

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Сенатор США демонстративно отписался от Трампа в Twitter

Как сообщало ИА REGNUM, ещё до вступления Дональда Трампа в должность президента США Нахал Туси в статье для Politico называл Twitter Трампа «угрозой национальной безопасности США». Отмечалось, что у избранного главы Белого дома многолетний опыт начала войн в Twitter, но теперь, когда он готовится занять самый высокий пост в стране, все больше выражается опасений, что его сообщения в микроблоге могут привести к настоящему кризису в национальной безопасности США. Экспертов беспокоило то, что деятельность Трампа в популярных социальных сетях используется иностранными разведками для анализа его личности, отслеживания его привычек и поиска намёков на то, чего ожидать от возглавляемого Трампом правительства.

Такого же мнению придерживались в середине 2017 года больше половины граждан США. Участники опроса социологов Morning Сonsult для издания Politico заявили, что активное использование президентом США Дональдом Трампом своего аккаунта в Twitter является угрозой для нацбезопасности страны.