Воронеж, 31 июля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. День открытых дверей состоится в Международном аэропорту «Воронеж» 24 августа, мероприятия, в числе которых — авиашоу, запланированы с 10:00 до 17:00, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

Пресс-служба международного аэропорта «Воронеж» Авиашоу

День открытых дверей в воронежском аэропорту стал уже традиционным. В этом году он пройдет под названием «Эра новых кораблей» — гостям предложат вернуться на триста лет назад, когда под Воронежем зарождался военно-морской флот, обеспечивший России выходы к Черному морю и Балтике. Тема выбрана в связи с присвоением международному аэропорту Воронеж имени Петра I. На территории аэропорта будут работать ярмарки ремёсел петровских времен: своё умение покажут кузнецы, плотники, скорняки, швеи и другие мастера. Здесь же разместятся импровизированные иностранные и российские «посольства» — их роль выполнят авиакомпании и туроператоры. Покормить гостей обещают в летних трактирах.

Центральным событием, по традиции, станет авиашоу: захватывающие трюки в небе продемонстрируют пилотажные группы «Первый полёт», «Колибри» и лётчики воздушно-космических сил. В перерывах взлёты и посадки будут выполнять рейсовые пассажирские самолёты. Спецмашины для обслуживания самолетов тоже станут участниками шоу: они пройдут парадом и выстроятся на перроне. Вход на территорию аэропорта будет свободным в течение дня, для тех. кто приедет на машинах, будут работать бесплатные автостоянки.