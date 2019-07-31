Москва, 31 июля, 2019, 09:43 — ИА Регнум. В конце торговой сессии 30 июля российская валюта ослабла против основных валют. Курс доллара достигал отметки 63,70 руб., завершил торги на уровне 63,50 руб. Евро также вырос против рубля до уровня 70,90 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Поздно вечером, после поступления данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США от американского института нефти (API), которые указали на седьмое подряд сокращения показателей, нефтяные фьючерсы продемонстрировали ралли», — отметил эксперт.

Это фактор может отразиться в виде укрепления рубля в начале торговой сессии 31 июля. Рубль может укрепиться. Курс доллара в начале торгов может снизиться до отметки 63,30 руб., а евро — протестирует свержу уровень 70,55 руб.

«Основные движения на рынке могут возникнуть после публикации решения ФРС США по монетарной политике в 21:00 по мск. И курс российской валюты будет зависеть о динамики доллара на международном валютном рынке», — полагает Егоров.

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