Ульяновск, 31 июля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. В Ульяновске присвоены названия новым улицам и переулкам. Часть из них названы в честь выдающихся деятелей, сообщает администрация областной столицы.

Razumhak Ульяновск

Мэр Ульяновска Сергей Панчин утвердил присвоение названий 21 новой улице, переулку и скверу. Так, расположенный на пересечении проспекта Гая и улицы Первомайской сквер назван в честь Авксентия Юртова. Это первый мордовский (эрзянский) просветитель, педагог и этнограф, автор первого эрзянского букваря на основе кириллицы.

Имя авиаконструктора Виктора Толмачёва будет носить одна из улиц в Десятом строительном квартале Заволжского района. Отметим, что Толмачёв является создателем многих антоновских самолётов и их модификаций, он также был техническим директором авиакомпании «Волга — Днепр».

В честь выдающихся деятелей названы ещё две улицы. Восточнее села Лаишевка появятся улицы Владимира Турчинского и Владимира Васильева. Генерал-майор Турчинский в 1964—1978 годах возглавлял Ульяновское высшее военное училище имени Богдана Хмельницкого, Васильев — это советский партийный деятель, который работал председателем исполкома Ульяновского облсовета.

Кроме того, в Ульяновске появятся улицы Весёлая, Грунтовая, Заветная, Надежды, Союзная, Стрелковая, Учётная, Юная, переулки Педагогический и Новосёлов.

В Ульяновске насчитывается не менее 900 улиц.