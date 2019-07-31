Улан-Удэ, 31 июля, 2019, 09:39 — ИА Регнум. В Бурятии задержан бывший глава Иволгинского района Бимба Дымбрылов по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Советский районный суд Улан-Удэ избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста.

Как сообщают бурятские масс-медиа, экс-глава стал третьим фигурантом нашумевшего дела о сиротских домах. 254 дома были построены для сирот в селе Сотниково Иволгинского района на бюджетные деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, построенные дома начали разваливаться. Несмотря на это, чиновники отказываются предоставить сиротам новое жильё, считая, что на момент сдачи оно было в хорошем состоянии. В данный момент под стражей по этому делу находятся предпринимательСергей Домшоев и бывший замминистра строительства республики Сергея Рыбальченко

Читайте также:

В Бурятии трещат по швам дома для сирот

Сиротам Бурятии предлагают пожить в разваливающихся домах