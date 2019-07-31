Красноярск, 31 июля, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Самолет Бе-200 МЧС РФ совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Красноярском крае, сообщает 31 июля региональный Минлесхоз.

Ylvers Огонь в лесу

«Самолет Бе-200 МЧС России совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район», — сообщили в ведомстве, добавив, что данная работа требует мастерства, опыта и высокого профессионализма.

Отмечается, что самолет сделал три слива воды на кромку сложного лесного пожара, после чего к месту возгорания были направлены группы лесных пожарных для обработки и локализации пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 00:00 (мск) 31 июля было зарегистрировано 110 лесных пожаров на общей площади 1 065 272 га. В тушении задействовано 313 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана», 36 авиапожарных из Тувы, 50 авиапожарных из Томской области, 12 авиапожарных из Новосибирской области.

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