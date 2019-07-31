Саратов, 31 июля, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Музыкант из Саратова Павел Петров, известный как Пашкет обвинил продюсера Максима Фадеева в плагиате. Об этом 30 июля сообщил портал «Новости Саратова».

Музыкант из Саратова Павел Петров рассказывает о плагиате своей песни

Он заявил, что придуманная им музыка присутствует в песне Ольги Серябкиной «Я просто люблю тебя». Со слов мужчины, он узнал об этом после того, как случайно услышал музыкальную композицию, причем сначала даже не поняв, что авторство песни принадлежит ему.

Пашкет сообщил, что свою композицию «Дни и ночи» он сочинил в 2012 году, а в 2019-м перезаписал её, поскольку хотел предложить продюсерам и исполнителям. В качестве доказательства своих слов музыкант выложил в сеть сравнительный видеоролик.

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Напомним, Ольга Серябкина выпустила песню «Я просто люблю тебя» в 2016 году в рамках сольного проекта MOLLY. Группу Serebro она покинула в феврале 2019 года.