Ташкент, 31 июля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Стоимость газа в Узбекистане с 15 августа 2019 года планируют поднять на 19%. Об этом говорится постановлении правительства республики «Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы», сообщает «Подробно.uz»

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Стоимость одного кубометра газа при наличии счетчиков составит 380 сумов (2,8 рубля), при отсутствии счетчиков — 660 сумов (4,8 рубля). Кроме того, с 15 августа также вырастут цены на электроэнергию и стоимость проезда в общественном транспорте.

Отмечается, что стоимость электроэнергии для населения вырастет на 18%, до 295 сумов (2,15 рубля) за один кВт∙ч, для производителей и других потребителей — до 450 сумов (3,3 рубля).

Напомним, с 24 апреля 2019 года в Ташкенте вступил в силу новый тариф на холодное водоснабжение. Стоимость тарифа для жителей многоэтажных домов с центральным водоснабжением выросла на 23,5%, до 1050 сумов (7,7 рубля).

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