Нью-Дели, 1 августа, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии НарендраМоди примет участие в шоу знаменитого британского путешественника, телевизионного ведущего БеараГриллса. Политик собирается участвовать в шоу «Выжить любой ценой» с целью привлечь внимание к проблеме изменения окружающей среды и к вопросу сохранения животного мира.

Kremlin.ru Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Сообщается, что эпизод, который выйдет на телеканале Discovery 12 августа, будет сниматься в национальном парке в индийском штате Уттаракханд.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик отметил, что он много лет жил среди природы, в горах и лесах. «Это повлияло на мою жизнь. Поэтому, когда мне предложили участвовать в шоу, я сразу же согласился. Это также явилось бы отличной возможностью продемонстрировать богатое природное наследие Индии», — заявил он.

Со своей стороны Эдвард Майкл Гриллс отметил, что для него является большой честью участвовать в эпизоде программы вместе с премьер-министром Индии.