Бангкок, 31 июля, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Москва ожидает визит премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток, который состоится 4—6 сентября. Об этом 31 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров с малайзийским коллегой Сайфуддином Абдуллой.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Президент России и ваш премьер-министр провели очень хорошую встречу в прошлом году, — сказал Лавров на переговорах в Бангкоке. — Мы ждем приезда премьер-министра Махатхира Мохамада во Владивосток (на ВЭФ)».

Как сообщало ИА REGNUM, V Восточный экономический форум состоится с 4 по 6 сентября во Владивостоке. Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил главу правительства Индии Нарендру Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме.

Читайте также: Путин пригласил Нарендру Моди на ВЭФ-2019