Затягивание Brexit: больше вреда Великобритании или ЕС?
Москва, 31 июля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Затягивание процесса по Brexit уже наносит больше вреда и Великобритании, и ЕС, поэтому выход всё-таки должен состояться осенью, и потом стороны будут дорисовывать оставшиеся неразрешенные сюжеты, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов..
Ангела Меркель оставляет второй негативный сюжет, который случился за время её правления в Германии и доминирования в Европе. Первый — это сокрушительное поражение бывшего президента Украины Петра Порошенко и всей его политики по сближению с ЕС, второй — это выход Лондона.
Как сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из состава Европейского союза произойдёт 31 октября — в любом случае. Такое заявление сделал министр Британии по вопросам Brexit Стивен Баркли в адрес ЕС.
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