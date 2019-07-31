Анкара, 31 июля, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Глава турецкой благотворительной организации Türk Kızılay (Турецкий красный полумесяц) Керем Кынык заявил, что Türk Kızılay рассчитывает распределить на праздник Курбан-байрам 180 тысяч порций жертвенного мяса среди 4,5 млн нуждающихся мусульман в 51 стране. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Керем Кынык заверил, что крупный рогатый скот приносят в жертву только лишь после положительного заключения ветеринара, с неукоснительным соблюдением всех гигиенических правил и норм исламского шариата. Он отметил, что жертвенное мясо будет доставлено нуждающимся по всему миру законсервированным, порциями по 5 и 10 кг. По его словам, ранее мясо распределялось небольшими порциями всего по 800 граммов. Керем Кынык продолжил, что нуждающимся на территории Турции будет доставлено 130 тысяч тонн жертвенного мяса. Он добавил, что большая его часть будет упакована в консервы, срок хранения которых составит 18 месяцев.