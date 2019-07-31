Курган, 31 июля, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Власти Курганской области намереваются решить демографическую проблему, привлекая жителей с других территорий России предоставлением безвозмездных земельных участков. Таким образом в Зауралье реализуется проект «Курганская область зовёт!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области

«Всех активных граждан РФ, желающих переехать в новый регион для проживания, приглашают в Курганскую область на постоянное место жительства», — говорится в заглавии проекта.

Все желающие могут получить под индивидуальное строительство и личное подсобное хозяйство от 0,9 до 1 гектара земли. При рождении ребёнка или завершении строительства в течение трёх лет, «курганский гектар» можно получить безвозмездно в собственность. Если условия, необходимые для безвозмездной передачи земли в собственность, не будут выполнены, то эту землю можно будет выкупить за 50% кадастровой собственности или арендовать в течение 20 лет.

Бесплатную землю можно получить и под фермерское хозяйство. Однако при соблюдении ряда условий: глава хозяйства должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя на территории Курганской области, предоставить бизнес-план развития хозяйства и взять в штат не менее трёх работников.

В рамках проекта «Курганская область зовёт!» предусмотрена льготная финансовая помощь молодым и многодетным семьям, а также возможность приобретения домокомплектов из древесины по льготным ценам.

Отметим, что в Курганской области по социально-экономическим причинам не первый год наблюдается большой отток населения в другие регионы страны. Только за минувший год миграционная убыль в Зауралье составила шесть тысяч человек при общей численности населения 834 тыс. человек.