Нижний Новгород, 31 июля, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Долевые участники строек обанкроченного застройщика — ООО «Квартстрой-НН» пытаются взыскать с компании не только долг, неустойку, но и моральный вред. Соответствующие ходатайства заявлены в рамках банкротного дела и поданы в Арбитражный суд Нижегородской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM,

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Судья Романова Алла Анатольевна (дело будет рассматривать судья Созинова Мария Владимировна (шифр дела 24−184/109), ознакомившись с заявлением Тонконог Людмилы Михайловны (г.Нижний Новгород) к должнику ООО «Квартстрой-НН» (ОГРН 1 035 205 777 210, ИНН 5 262 119 210) о включении требований в размере 918 935,10 руб. неустойки, а также штрафа в размере 50% от суммы указанной неустойки, а также 100 000 руб. компенсации морального вреда установил, что заявление подано с соблюдением требований статьи 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления, суд признал необходимым произвести действия, направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения заявления», — отметил суд в своём определении и назначил заседание на 8 октября 2019 года.

С 22 марта 2019 года ООО «Квартстрой-НН» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства. Также были применены правила параграфа 7 Главы IX закона «О несостоятельности (банкротстве)» при банкротстве застройщиков.

Напомним, компания «Квартстрой-НН» выступает застройщиком квартала «Европейский» в Нижнем Новгороде. По иску ОАО «Нижегородский водоканал» в отношении неё было инициировано банкротство. Единственным владельцем ООО является московское ООО «Квартстрой», чьими собственниками выступают две компании с Кипра. ООО «Квартстрой-НН» — застройщик квартала «Европейский», в котором планировалось восемь домов, но на момент подачи банкротного иска была возведена лишь часть из них.

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