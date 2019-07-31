Нижегородские дольщики требуют от застройщика выплаты морального вреда
Нижний Новгород, 31 июля, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Долевые участники строек обанкроченного застройщика — ООО «Квартстрой-НН» пытаются взыскать с компании не только долг, неустойку, но и моральный вред. Соответствующие ходатайства заявлены в рамках банкротного дела и поданы в Арбитражный суд Нижегородской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM,
С 22 марта 2019 года ООО «Квартстрой-НН» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства. Также были применены правила параграфа 7 Главы IX закона «О несостоятельности (банкротстве)» при банкротстве застройщиков.
Напомним, компания «Квартстрой-НН» выступает застройщиком квартала «Европейский» в Нижнем Новгороде. По иску ОАО «Нижегородский водоканал» в отношении неё было инициировано банкротство. Единственным владельцем ООО является московское ООО «Квартстрой», чьими собственниками выступают две компании с Кипра. ООО «Квартстрой-НН» — застройщик квартала «Европейский», в котором планировалось восемь домов, но на момент подачи банкротного иска была возведена лишь часть из них.
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