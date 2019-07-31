Москва, 31 июля, 2019, 08:30 — ИА Регнум. В московских аэропортах 31 июля задержано и отменено 23 рейса, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

confused_me Самолет

По данным онлайн-табло, в 8:30 по московскому времени в аэропорту «Шереметьево» задержано десять рейсов, во «Внуково» — пять, два отменено, в «Домодедово» — шесть рейсов задержано и два отменено.

Данные сервису предоставлены аэропортами. Причины сбоев авиасообщения не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих во время визита в Оренбург предложил областному правительству рассмотреть вопрос о привлечении инвесторов для строительства нового здания аэровокзала.