Красноярск, 31 июля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Самолёты МЧС России приступили к тушению лесных пожаров на севере Красноярского края, сообщили ИА REGNUM 31 июля в региональном министерстве лесного хозяйства.

skeeze Огонь в лесу

Первый вылет — в Богучанский район — совершил самолёт Бе-200. На кромку лесного пожара сделано три слива воды. Сразу после этого для локализации очага выдвинулись группы лесных огнеборцев.

В минлесхозе подчеркнули, что решение об использовании специализированной авиатехники МЧС было принято на совещании губернатора края Александра Усса с руководителями МЧС России, Рослесхоза и ФБУ «Авиалесоохрана», состоявшемся 30 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июля в Красноярском крае действовало 97 лесных пожаров на общей площади порядка 1 003 200 га.

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