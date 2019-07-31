Красноярск, 31 июля, 2019, 08:02 — ИА Регнум. В связи со сложной лесопожарной обстановкой и обилием информации о пожарах и их последствиях в СМИ власти Красноярского края взялись «опровергать мифы» на эту тему. В частности, в краевом минлесхозе заявили: неверным является утверждение о том, что «нигде в мире нет столько пожаров, как в Красноярском крае».

skeeze Лесные пожары

Приводятся данные, что в 2018 году в Красноярском крае пожарами пройдено 1,6 млн га, это 1% от всей площади лесного фонда (158,7 млн га).

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«Для сравнения, в той же Канаде ежегодная средняя площадь лесных пожаров составляет 3,5 млн га — это 1,1% площади лесов страны (310 млн га). При этом только за 2018 год в Канаде произошло 7067 лесных пожаров», — говорится в сообщении минлесхоза.

В ведомстве ИА REGNUM сообщили, что лесные пожары характерны для многих стран. Это не только Россия, но и США, Франция, Австралия, Канада и так далее. Самый крупный лесной пожар, уничтоживший 1921 строение, произошёл как раз в Канаде. А в результате пожаров в Калифорнии летом-осенью 2018 года погибли более 80 человек. В Греции в июле 2018 года в результате нескольких крупных лесных пожаров погибли 83 человека.

«Площадь, пройденная огнём, и нанесенный пожарами ущерб не зависят от уровня благосостояния и технического развития страны, а связаны с лесорастительными особенностями и аномальными погодными условиями», — подытожили в министерстве лесного хозяйства Красноярского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, известный красноярский эколог Александр Колотов назвал лесные пожары, действующие в Сибири, бедствием национального масштаба.

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В Красноярском крае по состоянию на 30 июля было зарегистрировано 97 лесных пожаров на общей площади порядка 1 003 200 га

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