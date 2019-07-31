Москва, 31 июля, 2019, 07:38 — ИА Регнум. В Москве утверждён проект реставрационных работ для Ванного домика в Нескучном саду, сообщает 31 июля официальный портал мэра и правительства Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Реставрация

Здание построили в конце XVIII века в овраге над Екатерининским прудом. Предполагается, что когда-то в нём находилась система фильтрации проточной воды, а также находилась купальня для знатных особ.

«Некоторые исследователи считают, что одно время домик служил купальней для императора и членов его семьи», — говорится в сообщении.

В ходе реставрации заменят систему дренажа и водоотвода, укрепят сваи, стены и фундамент павильона, сделают новую кровлю из оцинкованной стали со слуховыми окнами. У дома отремонтируют участки кирпичной кладки, сделают железобетонные перекрытия, гидроизоляцию и утепление. Кроме того, объект оборудуют необходимыми инженерными коммуникациями.