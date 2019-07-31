Рыбинск, Ярославская область, 31 июля, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Специалисты судостроительного завода «Вымпел» спустили на воду третий катер специального назначения «Грачонок», который будет использоваться силами Росгвардии для борьбы с диверсионно-террористическими силами. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

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Торжественный спуск на воду состоялся накануне. В нём приняли участие командующий Южным военным округом войск национальной гвардии России, генерал-полковник Олег Козлов, начальник Морского управления Росгвардии, контр-адмирал Андрей Шатаев, представители завода, администрации Рыбинска.

В ближайшее время катер пройдёт швартовные, ходовые, государственные испытания, после чего он будет передан заказчику и отправится к месту несения службы.

Отмечается, что этот «Грачонок» стал третьим в серии четырёх катеров специального назначения, которые создаются в интересах Росгвардии. Всего завод сделает четыре таких катера. Предполагается, что они будут нести службу на Черном море.