Вашингтон, 31 июля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Соединённые Штаты проигрывают битву за Арктику, заявил профессор по международным отношениям Генри А. Киссинджера в Школе перспективных международных исследований при Университете Джона Хопкинса Хэл Брандс в статье для издания Bloomberg.

skeeze Ледоколы

«Из-за дефицита ледоколов, а также отсутствия необходимой инфраструктуры и объектов за Северным Полярным кругом, США оказались в невыгодном положении. Потребуются время и деньги, чтобы исправить ситуацию», — заявил Брандс.

По мнению Брандса, при реализации своей арктической стратегии США могут столкнуться с ещё одной проблемой. Вашингтон намерен бросить вызов России, которая претендует на суверенитет над Северным морским путём, который, по мнению США, входит в число международных водных путей. Однако, спрашивает Брандс, какие действия США предпримут в отношении своего союзника — Канады?

«Да, Россия играет мускулами, стремясь утвердить свою юрисдикцию над Северным морским путём. Но Канада также считает, что Северо-Западный проход является частью её территориальных вод, что противоречит американскому пониманию международного права», — отметил профессор по международным отношениям.