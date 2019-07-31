Уфа, 31 июля, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Пчеловоды России, опасаясь дальнейшего распространения массового мора пчёл, который идёт по стране с июня, ищут способ возмещения потенциального ущерба и призывают коллег из всех регионов регистрировать пасеки. В крупных сообществах соцсетей бурная дискуссия на эту тему развилась после неоднозначного заявления министра из Башкирии. Проблема остаётся актуальной, так как в июле-августе идёт основной сбор мёда и развития пчелиных семей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пчелы

Обсуждение и призывы начались после слов министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, который в интервью агентству «Башинформ» заявил, что массовая гибель «в основном произошла на незарегистрированных, бесконтрольных пасеках». Фазрахманов также добавил, что это станет уроком и позволит навести порядок в сфере пчеловодства.

Заявление министра возмутило пчеловодов:

«Лучшее средство защиты… нападение. Конечно, пусть все останутся безнаказанными. Пчеловоды, выняньчившие своих пчёлок, как деток, понесли огромные потери. Люди, которые зарабатывают на жизнь своим тяжёлым трудом, понесли потери, а чиновникам, протирающим штаны, плевать?» «Можно подумать, что на зарегистрированных пасеках не было бы потравы», «Потрава — это не только пчёлам плохо, это же и нам яд», «Они сами понимают, что говорят?», «Да чтобы жил ты на одну зарплату… трудяги из колхоза», «Если зарегистрированные, им выплатят компенсацию. Остальные обойдутся?», «Судя по заявлению этого чинуши, массовая потрава пчёл произошла не от превышения в разы уровня пестицидов и их соответствующего качества, что было не раз сказано в СМИ, лабораториями и т.д. Тогда да, на следующий год дозы останутся те же и препараты тоже из тех же мешков, запасов и закупок. А пчёлы продолжат гибнуть только от того, что не зарегистрированы».

Слова чиновника также породили обсуждение необходимости зарегистрировать пасеки, чтобы иметь возможность в случае проблем получить компенсацию:

«Да, похоже на перекладывание ответственности на самих пчеловодов, но пасеку действительно нужно регистрировать в обязательном порядке. Это не сложно и не дорого и никак не влияет на начисление налогов и прочего», «Для того чтобы получить компенсацию причинённого вам ущерба, нужно регистрировать пасеку с указанием количества пчелосемей. Регистрация пасеки не подразумевает отчёта о продаже мёда и доходе!»

Компенсации, но пока на уровне регионов, начали выплачивать власти некоторых субъектов Федерации. Подобная форма поддержки сельчан стартовала в Курской области, где за каждую погибшую пчелосемью выплатят 3,15 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с июня 2019 года российские пасечники жалуются федеральным властям на массовую гибель пчёл, называя среди причин нарушения при порядке обработки полей пестицидами. От властей просят ввода уголовной ответственности для нарушителей, возвращения контроля над оборотом сельскохозяйственных химсредств Россельхознадзору, как было до 2011 года. Минсельхоз РФ уже разработал соответствующий законопроект, а надзорные инстанции в разных регионах начали возбуждать уголовные дела по массовому мору. Проблема затронула многие регионы Поволжья, а также Алтая и центральных регионов России. В Татарии, Башкирии и Удмуртии сигнал SOS летит из разных районов, где уже недосчитались тысяч пчелосемей. По данным Минсельхоза, в стране погибли почти 40 тыс. пчелосемей.

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