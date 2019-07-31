Кемерово, 31 июля, 2019, 06:44 — ИА Регнум. Кемеровские спасатели отправились в Красноярский край, чтобы помогать местным пожарным защищать населённые пункты от природных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС РФ по Кузбассу, в соседний регион отправились 50 человек, восемь единиц различной, в том числе специализированной и высокопроходимой, техники.

24.mchs.gov.ru Кузбасские пожарные прибывают в Красноярск

Помимо спасателей из Кемеровской области в Красноярский край также направлены специалисты МЧС России из Хакасии, другие регионы Сибири приведены в готовность.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 июля в Красноярском крае и Иркутской области зарегистрировано 243 лесных пожара на общей площади более 1,7 млн га. В регионах действует режим ЧС.