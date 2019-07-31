Новосибирск, 31 июля, 2019, 06:21 — ИА Регнум. В реконструкцию и техническое переоснащение новосибирского аэропорта «Толмачёво» будет вложено почти 8 млрд рублей. Именно такая сумма, как сообщается на сайте «Ростендера», заявлена в тендере, который объявила администрация гражданских аэропортов (предприятие, подведомственное «Росавиации»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Obakeneko Аэропорт «Толмачёво» . Новосибирск

Точная сумма вложений — 7 млрд 862 млн рублей. Заявки принимаются до 6 августа, 7 августа конкурсная комиссия назовёт победителя. На эти средства в новосибирском аэропорту заменят покрытие семи рулёжных дорожек — D, F, K, L, M, N и P, реконструируют перрон, перепланируют лётное поле, модернизируют две площадки противообледенительной обработки воздушных судов и заменят инженерные сети лётного поля.

Реконструкцию планируют завершить в декабре 2022 года. Средства будут выделены из федерального бюджета. Заказчик — «Росавиация».

Ранее на обновление прилегающей к новосибирскому аэропорту площади, сооружение инженерно-технического обеспечения и внутриплощадочных сетей было потрачено более миллиарда рублей.

Отметим, что международный аэропорт «Толмачёво» располагает двумя взлётно-посадочными полосами. По техническим характеристикам лётное поле новосибирского аэропорта относится к аэродромам класса А.