Челябинск, 31 июля, 2019, 06:20 — ИА Регнум. В Челябинской области ухудшилось состояние одного из пострадавших при ДТП с участием автомашины бывшего вице-губернатора Андрея Косилова. Информацию об этом журналиста подтвердили в областном минздраве.

Mil.ru В больнице

Из-за ухудшения состояния пострадавший был переведён в областную больницу, пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в Аргаяшском районе днём 28 июля. Автомобиль бывшего чиновника вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с машиной «Лада».

Два человека из «Лады» получили серьёзные травмы и сейчас находятся в больницах. Они прооперированы. По факту аварии расследуется уголовное дело.