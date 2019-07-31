Новосибирск, 31 июля, 2019, 06:07 — ИА Регнум. К Молодёжному чемпионату мира по хоккею автобусный парк Новосибирска пополнится на несколько сотен новых муниципальных автобусов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщил мэр города Анатолий Локоть накануне, 30 июля, во время эфира программы «Мэр отвечает» на «Городской волне».

Pavel Nikolaev Новосибирскский автобус

Закупать автотранспорт будут партиями, начиная с текущего года. Для начала будет приобретена партия из 50 автобусов, затем ещё столько же.

К началу чемпионату все автобусы должны выйти на маршруты. Такое количество муниципального общественного транспорта необходимо, чтобы справляться с потоком пассажиров, который значительно увеличиться за счёт гостей города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МЧМ по хоккею пройдёт в Новосибирске в 2023 году.