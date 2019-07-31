Челябинск, 31 июля, 2019, 05:52 — ИА Регнум. Челябинское авиапредприятие может быть привлечено к административной ответственности за нарушения при закупках. Об этом говорится в сообщении областного УФАС.

Бумажный самолётик

Нарушения были выявлены во время запроса предложений по оказанию услуг по ОСАГО.

Начальная цена контракта была запланирована в размере 357 тыс. рублей. АО «АльфаСтрахование» обратилось с жалобой, посчитав, заказчик необоснованно требовал от учасников копий свидетельств о госрегистрации. Заявка «АльфаСтрахования» была признана не соответствующей требованиям.

В ходе рассмотрения жалобы были выявлены и другие нарушения. Заказчику направлено предписание об их устранении. Кроме того, УФАС готовится возбудить против АО «Челябинское авиапредприятие» административное производство.