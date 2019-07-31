Иркутск, 31 июля, 2019, 05:44 — ИА Регнум. На 13 участках трасс в Иркутской области нет проезда из-за разлива рек, сообщили 31 июля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

38.mchs.gov.u Затопленная дорога

Всего в регионе затоплено 19 участков автодорог. Водителям не рекомендуют ехать через город Тулун, где с 30 июля объявлен перерыв движения на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за разливы реки Ия.

Отмечается, что повышение уровня воды наблюдается в реках Черемховского, Тулунского, Нижнеудинского, Шелеховского, Усольского, Куйтунского, Зиминского, Заларинского районов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 июля уровень воды в Ие оставался на отметке 11,21 м.