Ханты-Мансийск, 31 июля, 2019, 05:36 — ИА Регнум. В Югре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» установлен целевой показатель снижения количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 4 человек на 100 тысяч населения. Об этом заявил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок на пресс-конференции 30 июля.

W. Robert Howell ДТП

По итогам 2018 года в Югре число погибших в ДТП составило 10 человек на 100 тыс. населения. Чтобы снизить данный показатель, необходимо не только строительство и ремонт дорог, но и мероприятия по быстрой транспортировке пострадавших и профилактике ДТП, считает Константин Гребешок.

По информации управления ГИБДД России по ХМАО, в среднем каждый месяц в регионе в результате ДТП гибнет около десяти человек. Имеют место массовые аварии с большим количеством жертв. Чаще всего трагические случаи происходят на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск.