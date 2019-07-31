Якутск, 31 июля, 2019, 05:21 — ИА Регнум. В регионах Дальнего Востока и Сибири участились случаи появления медведей в населённых пунктах — животные ищут спасения от огня, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Жители выкладывают в соцсетях фото и видео с косолапыми беглецами.

U.S. Natoinal Park Service Медведь

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Из горящей тайги и лесов животные бегут в безопасные места. В Якутии, Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае горят сотни тысяч гектаров.

Медведи прячутся на мусорных свалках, в огородах, ходят по дорогам.

Так, местные жители посёлка Пеледуй, где ещё несколько дней назад была угроза приближения огня к населённому пункту, делятся видео как медведи хозяйничают на приусадебных участках.

«Лес жалко, у нас и так кислорода нет, а тут еще и пожары, зверей жалко, где они теперь жить будут? Города уж как-нибудь оправятся. Я бы за поджог строго наказывала, рублем, кнутом, неважно как, но чтоб неповадно было», — пишут в соцсетях пользователи.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток и Сибирь уже долгое время находятся во власти огненной стихии. В регионах ждут осадков, которые бы облегчили пожароопасную ситуацию. Но синоптики прогнозируют жару.