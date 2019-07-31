Токио, 31 июля, 2019, 05:15 — ИА Регнум. О тесном сотрудничестве с Вашингтоном по проблеме ракетных испытаний Северной Кореи сообщил 31 июля журналистам японский премьер-министр Синдзо Абэ.

White House Синдзо Абэ и Дональд Трамп

Комментируя пуск очередных баллистических ракет с восточного побережья Северной Кореи утром 31 июля, Абэ сказал, что ни ущерба, ни угрозы для Японии со стороны Пхеньяна нет.

«Мы продолжим тесное сотрудничество с США», — сказал Абэ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 июля Северная Корея запустила ракеты, которые, по оценкам южнокорейских военных, являются баллистическими. В Токио назвали эти действия противоречащими резолюциям ООН.