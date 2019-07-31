Ханты-Мансийск, 31 июля, 2019, 05:11 — ИА Регнум. В Югре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года в нормативное состояние приведут 634 километра дорог регионального и межмуниципального значения, или 87,21% дорог. На 2019 год в Ханты-Мансийском округе предусмотрено 100 контрактов на дорожные ремонты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Naiv Ремонт дороги

На данный момент идут активные ремонтные работы в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте.

Всего на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Югре до 2024 года выделено 39 миллиардов 277 миллионов рублей, 7 миллиардов 829 миллионов из них — федеральные средства, 31 миллиард 252 миллиона — региональные, 195 миллионов — муниципальные.