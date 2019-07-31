В Самаре потушили крупный пожар
Самара, 31 июля, 2019, 04:49 — ИА Регнум. О полной ликвидации пожара в Железнодорожном районе Самары сообщили 31 июля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
ГУ МЧС РФ по Самарской области
Тушение пожара. Самара
Ликвидация пожара завершилась 31 июля в 00:03 по местному времени.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером в Железнодорожном районе Самары загорелись два дома. Пожару был присвоен третий ранг сложности.
В итоге пламя охватило восемь строений, в том числе три жилых дома. При пожаре никто не пострадал.