Тегеран, 31 июля, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Безвизовый режим ввели иранские власти для граждан Китая, сообщает «Синьхуа».

Флаг Китая

Теперь китайские туристы и те, кто приехал в Иран по делам, могут проживать на иранской территории 21 сутки без виз. Правило действует в том числе и для Гонконга и Макао.

Напомним, Иран и Китай являются партнёрами по Совместному всеобъемлющему плану действий. В ходе очередного ирано-американского обострения китайская сторона призвала Вашингтон отказаться от давления на Тегеран.

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