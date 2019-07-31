Иркутск, 31 июля, 2019, 04:31 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна, поднимавшийся последние несколько суток, начал снижаться. Об этом сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

ГУ МЧС по Иркутской области После наводнения

В 4 часа 31 июля по местному времени вода достигла максимальной отметки в 11,25 м.

Продержавшись на этом уровне несколько часов, вода пошла на спад. К 8 часам 31 июля было зафиксировано снижение на 4 см — до 11,21 м.

Добавим, что критическая отметка в районе города была на уровне 7 м.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля вода в Тулуне начала переливаться через дамбу. Иркутский гидрометцентр прогнозировал, что вода продолжит прибывать до отметок 1050−1150 сантиметров.

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