Владивосток, 31 июля, 2019, 04:18 — ИА Регнум. Очередной несанкционированный детский палаточный лагерь обнаружили в Приморье на острове Рикорда. Специалисты выявили множество нарушений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

65.mchs.gov.ru Сотрудники государственного пожарного надзора в детском палаточном лагере

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Комиссии, проверяющие работу загородных лагерей, продолжают работу: проверяют пожарную безопасность, условия проживания детей, пищеблоки, чистоту помещений и другое.

В одной из выездных проверок специалисты нашли на острове Рикорда под Владивостоком незаконный палаточный лагерь, в котором проживали дети и взрослые, точно количество установить на момент проверки не удалось. До этого подобный лагерь обнаружили на острове Рейнеке.

В лагере не оказалось взрослых должностных лиц, дети тоже отсутствовали, вожатые пояснить по существу ничего не смогли, как и предоставить какие-либо документы.

Пищу готовили на костре, а воду набирали из ручья. Проверяющие зафиксировали нарушения и передали акты для дальнейшей проверки в компетентные органы.

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Как сообщало ИА REGNUM, проверки детских лагерей по всей стране начались после трагедии в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае. В результата пожара погибло 4 ребёнка.