Вашингтон, 31 июля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Официальный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности произойдёт 2 августа, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в ходе выступления перед студентами в Вашингтоне.

U.S. Air Force Пуск американской ракеты средней дальности

Напомним, американские власти объявили о выходе из договора РСМД в октябре 2018 г. При этом они ссылались на российскую ракету 9М729, посредством которой Москва якобы нарушает договор. России был предъявлен ультиматум.

В феврале российский президент Владимир Путин заявил, что в таком случае и Москва приостанавливает свои обязательства по РСМД. 4 марта он подписал указ о приостановлении Россией выполнения РСМД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил Москве «эффективным ответом» в случае окончательного выхода РФ из РСМД.