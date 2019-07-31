Вашингтон, 31 июля, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Иск Национального комитета Демократической партии против России, поданный в апреле 2018 г., о «вмешательстве» в выборы в США, отклонён окружным судом Манхэттена, сообщает пресс-служба суда.

Суд

Рассмотрев все материалы, суд пришёл к выводу, что ряд заявлений истцов спорен и «не представляет ценности». В связи с этим иск НКДП решено отклонить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск НКДП был подан 20 апреля 2018 г. К ответственности истцы требовали привлечь не только российские ведомства, но и американского президента Дональда Трампа.