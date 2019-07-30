Токио отреагировал на пуск ракет из Северной Кореи
Токио, 31 июля, 2019, 02:50 — ИА Регнум. Пуском ракет Пхеньян нарушил действующую резолюцию ООН, заявил японский министр обороны Такэси Ивая, сообщает 31 июля Kyodo.
Stefan Krasowski
Северокорейская ракетная установка
Комментируя пуск северокорейских ракет 31 июля, Ивая сказал:
«Это заслуживает крайнего сожаления».
При этом, по словам главы ведомства, северокорейские ракеты не попали в территориальные воды Японии, материального ущерба от них нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Южной Кореи, с восточного побережья Северной Кореи рано утром 31 июля было запущено несколько ракет, тип которых пока не установлен.